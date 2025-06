Italia Under 21 il ct Nunziata | Giochiamo contro ragazzi che fanno la Champions i nostri hanno poco spazio

Italia Under 21 sotto i riflettori: il CT Nunziata si prepara all’esordio agli Europei di Slovacchia, consapevole della sfida contro giovani talenti che militano in squadre di Champions League. “E’ una partita importante, ma i nostri ragazzi sono pronti a dare il massimo”, ha dichiarato, sottolineando l’obiettivo di crescere e mostrare il talento italiano. L’emozione è tanta, ma la determinazione non manca: ora, è il momento di scrivere il nostro futuro.

Carmine Nunziata, ct della Nazionale under 21, ha parlato in conferenza stampa verso l`esordio agli Europei di categoria in Slovacchia: `E`. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

