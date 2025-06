Italia U21 pronto l’esordio con la Romania | Baldanzi e Pisilli vogliono trascinare gli Azzurrini

Italia U21 si prepara ad affrontare l'esordio negli Europei di categoria con entusiasmo e determinazione. Dopo le difficoltà della Nazionale maggiore nelle qualificazioni ai Mondiali, i giovani azzurri vogliono dimostrare il loro valore e trascinare gli occhi di tutto il calcio italiano. Con Baldanzi e Pisilli pronti a brillare, la squadra di Nunziata mira a iniziare al meglio contro la Romania, un passo fondamentale per un cammino da protagonisti. Per gli Azzurrini sarà fondamentale...

Se la Nazionale maggiore fatica e non ha iniziato come ci si aspettava le qualificazioni ai prossimi Mondiali, l’Italia U21 spera di fare un grande cammino negli Europei di categoria. La rassegna continentale inizierà oggi e la formazione di Carmine Nunziata sarà subito impegnata contro la Romania nella prima gara del girone A, nel quale sono inclusi anche i padroni di casa della Slovacchia e la Spagna. Per gli Azzurrini sarà fondamentale partire subito con il piede giusto, con Pisilli e Baldanzi che rappresentano due delle punte di diamante e che proveranno a vestire i panni di trascinatori. Gasperini diretto interessato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia U21, pronto l’esordio con la Romania: Baldanzi e Pisilli vogliono trascinare gli Azzurrini

