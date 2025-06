Italia U21 esordio vincente contro la Romania! Decide la rete di Baldanzi e il rigore parato da Desplanches

L’ItalU21 ha dato il via agli Europei di categoria con una vittoria emozionante e ricca di suspense. La squadra di coach Nicolato ha dimostrato grinta e determinazione, conquistando i tre punti grazie alla rete decisiva di Baldanzi e al grande intervento del portiere Desplanches sul rigore. Questo esordio incoraggiante apre le porte a un cammino promettente verso la qualificazione.

Italia U21, esordio con vittoria contro la Romania! Decide il match il gol di Baldanzi e il rigore parato dal portiere Desplanches L’Italia Under 21 ha iniziato con il piede giusto il suo cammino agli Europei di categoria, superando la Romania per 1-0 nella prima giornata del Gruppo A. A decidere l’incontro è stato Baldanzi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia U21, esordio vincente contro la Romania! Decide la rete di Baldanzi e il rigore parato da Desplanches

In questa notizia si parla di: italia - romania - esordio - decide

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

Romania: la mia intervista a George Simion, candidato dell'ultradestra AUR, stretto alleato di Giorgia Meloni. Che paventa già il rischio brogli ma glissa su un rischio "6 gennaio", se dovesse perdere le presidenziali. Il leader sovranista condanna la guerra in U Vai su Facebook

Italia-Romania diretta Europei U21: decide Baldanzi; Baldanzi-gol, l’Italia parte bene: Romania ko 1-0; Europei Under 21, Italia-Romania 1-0 all'esordio. Decide la rete Baldanzi, Desplanches para un rigore.

EUROPEI U21 - Italia-Romania 1-0: ottimo esordio degli Azzurrini con gol di Baldanzi al 26 e rigore parato da Desplanches a fine primo tempo Da eurosport.it: Gli Azzurrini di Carmine Nunziata partono col piede giusto nella competizione continentale di categoria: a Trnava, 1-