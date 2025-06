Italia terribile incendio all’alba | Tutto avvolto dalla fiamme

Un’odissea notturna di fiamme e paura ha sconvolto le campagne brindisine all’alba di oggi, mercoledì 11 giugno. In contrada Caputi, vicino alla suggestiva chiesa di Jaddico, un incendio ha avvolto un’abitazione, mettendo in serio pericolo le vite degli abitanti. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, un uomo di 74 anni è stato salvato dall’inferno di fuoco. La lotta contro il rogo continua, mentre l’intera comunità si stringe nel ricordo di questo drammatico evento.

Mattinata di paura oggi, mercoledì 11 giugno, nelle campagne brindisine, in contrada Caputi, vicino alla suggestiva chiesa di Jaddico. Un'abitazione è stata avvolta dalle fiamme, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, un uomo di 74 anni è stato tratto in salvo. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi si è precipitata sul posto. Il rogo, divampato all'interno dell'edificio, è stato rapidamente circoscritto, permettendo ai soccorritori di raggiungere l'anziano che si trovava nell'abitazione. L'uomo è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale.

