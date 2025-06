Italia svolta per il nuovo ct | incontro con Buffon in corso

Italia in fermento per il nuovo corso targato nazionale: tra incontri esclusivi e fumate bianche, si delinea il volto del prossimo commissario tecnico. Dopo l’addio di Spalletti, le scelte si fanno più chiare e il cuore degli azzurri batte forte in attesa di un'identità che possa riportare il sorriso e la vittoria. Un capitolo nuovo sta per aprirsi: il futuro della nostra Nazionale si scrive proprio ora.

Novità in casa degli azzurri: fumata bianca in arrivo per il nome del prossimo ct della nazionale italiana Trambusto a Coverciano. Dopo un K.O. subito dai norvegesi, l’allenatore ex campione d’Italia 2223 Luciano Spalletti, è costretto a fare i bagagli e salutare gli azzurri. Una lunga conversazione con il presidente della FIGC Gravina è servita alla separazione consensuale tra la nazionale e l’allenatore certaldese. Con Spalletti via, il nome il pole position era quello di Claudio Ranieri. Ma, da uomo d’onore qual è, rifiuta gentilmente l’offerta dopo la parola data alla dirigenza dei capitolini. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: italia - svolta - incontro - buffon

Santangelo: Svolta storica sul lavoro: Forza Italia e CISL fanno la legge - Oggi, con l'approvazione finale in Senato della legge sulla democrazia economica, si apre una nuova era per il mondo del lavoro.

Italia, martedì incontro tra Gravina e Spalletti. Crescono i dubbi sul c.t. Il problema non è aver perso con la Norvegia, ma come questa sconfitta sia arrivata. È soprattutto questo aspetto ad aver agitato la notte del presidente federale Gabriele Gravina, do Vai su Facebook

Buffon sulla svolta Juventus: “Tudor porterà energia positiva. Chellini sa come aiutare il club”; L’incontro tra il cast del film “U.S. Palmese” e la Nazionale Italiana di Spalletti – FOTO; In pedana inseguendo un sogno: due pass nazionali per l’ASD Echidna.

Gattuso spinto da Buffon verso la panchina dell’Italia: perché è convinto sia l’uomo giusto Scrive fanpage.it: Giovedì 12 giugno potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro della Nazionale.