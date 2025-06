Italia svolta in panchina? Gravina spiazza tutti con l’annuncio a sorpresa

A margine della firma del protocollo tra FIGC e Guardia di Finanza, il presidente federale Gabriele Gravina ha tracciato con chiarezza i confini della vicenda che riguarda la successione di Luciano Spalletti. Le sue parole smontano le frenesie del calciomercato: non basta individuare un nome altisonante. Serve una ridefinizione strategica, un nuovo disegno tattico e organizzativo che garantisca continuità, validità e prospettiva. Gravina sembra già proiettato ben oltre il singolo incarico, in un’ottica di rilancio pluriennale. Nuovo Ct Italia, le parole di Gravina. “ Non ci sono novità sul Ct, l’unica novità è che stiamo studiando. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, svolta in panchina? Gravina spiazza tutti con l’annuncio a sorpresa

