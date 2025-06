Italia-Romania Under 21 per gli europei stasera in chiaro su Rai 2 | a che ora vederla anche in streaming

Stasera, 11 giugno, il grande calcio si accende con l'esordio dell'Italia Under 21 agli Europei contro la Romania. Un match imperdibile per tifosi e appassionati, trasmesso in chiaro su Rai 2 alle ore 21:00 e disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay. Gli Azzurrini di Nunziata sono pronti a dimostrare il loro talento: scopri a che ora e come seguirlo, perché questa è una partita da non perdere.

Stasera, 11 giugno, l'Italia Under 21 debutta agli Europei contro la Romania: calcio d'inizio alle 21:00, diretta TV su Rai 2 e streaming gratuito su RaiPlay. Gli Azzurrini puntano a partire col piede giusto. Oggi, mercoled√¨ 11 giugno, l'Italia Under 21 scende in campo per il suo esordio agli Europei di categoria. Gli Azzurrini allenati dal commissario tecnico Carmine Nunziata affrontano la Romania nella prima giornata del Girone A, che comprende anche la Spagna e la Slovacchia, Paese ospitante del torneo. Il calcio d'inizio √® previsto per le ore 21:00 allo ҆tadi√≥n Antona Malatinsk√©ho di Trnava, a circa 50 km da Bratislava. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Italia-Romania Under 21 per gli europei, stasera in chiaro su Rai 2: a che ora vederla anche in streaming

In questa notizia si parla di: italia - romania - under - europei

Anastasiu ‚ÄúItalia partner economico strategico per la Romania‚ÄĚ - L'Italia √® riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinit√† culturali e storiche.

Europei Under 21, Italia-Romania, probabili formazioni e dove vederla https://tinyurl.com/28qehhq3 #europei #italia #romania #under21 Partecipa alla discussione

Europei #Under21 in diretta sulla Rai: tutte le partite dell'Italia su Rai 1 e Rai 2. Esordio mercoledì 11 giugno contro la Romania #U21Euro Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei U21 2025: orario, programma, streaming; Europei Under 21: stasera Italia-Romania, dove vedere la partita; Europei Under 21, l’Italia debutta contro la Romania: date, formula e dove vedere le partite in tv.

Europei U21, Italia-Romania: dove vederla in tv, orario e formazioni - Gli Azzurrini di Carmine Nunziata affrontano la Romania in occasione della prima giornata del gruppo A, che comprende anche la ...

Pagina 2 | Europei U21, Italia-Romania: dove vederla in tv, orario e formazioni - Tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio degli Azzurrini: info e canali per seguire la partita in tempo reale.