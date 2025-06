Italia-Romania U21 stasera Europei 2025 | orario tv programma streaming

Stasera in Slovacchia comincia l’attesa fase finale degli Europei Under 21 2025, e l’Italia si prepara a sfidare la Romania nel debutto del Gruppo A. Il calcio d’inizio è alle 21.00 a Trnava, in una partita cruciale per il passaggio del turno. Non perdere la diretta live e tutti gli aggiornamenti sullo spettacolo di questa emozionante manifestazione continentale!

Comincia oggi in Slovacchia la fase finale dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2025, con l’ Italia che fa il suo esordio nella manifestazione affrontando la Romania nel primo turno del gruppo A. Gli Azzurrini scendono in campo stasera (ore 21.00) a Trnava per una sfida già fondamentale in ottica passaggio del turno, riservato alle prime due classificati di ogni raggruppamento. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ROMANIA U21 DI CALCIO DALLE 21.00 Nel girone A figurano anche la Spagna oro olimpico in carica ed i padroni di casa della Slovacchia, due squadre che si sfideranno oggi pomeriggio a Bratislava nella partita inaugurale della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Romania U21 stasera, Europei 2025: orario, tv, programma, streaming

