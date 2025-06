Italia-Romania U21 oggi Europei 2025 | orario tv programma streaming

Oggi in Slovacchia prende il via l’attesa fase finale degli Europei Under 21 2025, con l’Italia pronta a scendere in campo contro la Romania nel match inaugurale del Gruppo A. Un incontro cruciale che può decidere le sorti della nostra nazionale in questa competizione, trasmesso in diretta alle 21:00. Scopri orari, tv, programma e streaming per vivere insieme ogni attimo di questa emozionante avventura europea.

Comincia oggi in Slovacchia la fase finale dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2025, con l’ Italia che fa il suo esordio nella manifestazione affrontando la Romania nel primo turno del gruppo A. Gli Azzurrini scendono in campo stasera (ore 21.00) a Trnava per una sfida già fondamentale in ottica passaggio del turno, riservato alle prime due classificati di ogni raggruppamento. Nel girone A figurano anche la Spagna oro olimpico in carica ed i padroni di casa della Slovacchia, due squadre che si sfideranno oggi pomeriggio a Bratislava nella partita inaugurale della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Romania U21 oggi, Europei 2025: orario, tv, programma, streaming

In questa notizia si parla di: italia - romania - europei - orario

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

La mostra sui 145 anni di relazioni diplomatiche tra Romania e Italia fa tappa a #Timisoara, al Museo Nazionale d’Arte! L’inaugurazione si è svolta il 9 maggio con gli interventi di Filip Petcu, Direttore #MNArT, Liliana Onet, Viceprefetto del distretto #Timis, Partecipa alla discussione

NAZIONALI PALERMO, ESORDIO PER AUDERO. POHJANPALO NON TROVA IL GOL, ATTESA PER DESPLANCHES AGLI EUROPEI UNDER 21 di Redazione ForzaPalermo.it La stagione di alcuni calciatori del Palermo non è ancora terminata, poiché sono Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Italia - Romania Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi; Under 21, Italia-Romania: orario, info, dove vederla in tv e in streaming; Europei U21, tabellone e calendario partite Italia: date e orari.

Under 21, Italia-Romania: orario, info, dove vederla in tv e in streaming - Tutto pronto per il debutto degli azzurrini nell'Europeo di categoria in Slovacchia ...

Europei Under 21 Italia-Romania: dove vederla, orario e formazioni - Romania Under 21: orari, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni e calendario dell’Europeo di categoria 2025 ...