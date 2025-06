Italia-Romania U21 | dove vederla orario e probabili formazioni

Appassionati di calcio giovanile, preparatevi a vivere un’emozionante sfida tra Italia U21 e Romania! Allo Stadium Malatinský di Trnava, i giovani talenti scenderanno in campo per la prima giornata degli Europei di categoria. Scopri orario, dove vedere il match e le probabili formazioni di entrambe le squadre. Non perdete questa grande occasione di tifare i nostri futuri campioni!

Allo Stadium Malatinský andrà in scena la sfida tra Italia-Romania U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stadium Malatinský di Trnava, Italia U21 di Carmine Nunziata affronta la Romania nella prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Le probabili formazioni ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Pisilli, Prati, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia-Romania U21: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: italia - romania - orario - probabili

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

Approfondimenti da altre fonti

Italia-Romania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Italia - Romania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Italia-Romania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Italia-Romania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - La Nazionale guidata da ct Carmine Nunziata affronta la Romania nella prima giornata del girone A, completato ...

Italia-Romania Under 21, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - La partita tra la Nazionale azzurra allenata da Carmine Nunziata e quella di Pancu si giocherà oggi, mercoledì 11 ...