Italia-Romania oggi Europeo Under 21 | a che ora e dove vederla in diretta

Oggi, mercoledì 11 giugno, si apre ufficialmente l'Europeo Under 21 con l'Italia pronta a scendere in campo contro la Romania. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio giovanile, che potranno seguirlo in diretta su canali dedicati e piattaforme streaming. Non perdere l'occasione di tifare gli azzurrini e vivere insieme a loro questa emozionante avventura europea!

Inizia oggi, mercoledì 11 giugno, l'avventura dell'Italia all'Europeo Under 21. Gli azzurrini di Carmine Nunziata sono attesi nella rassegna continentale che si tiene in Slovacchia fino al 28 giugno e all'esordio affrontano la Romania. Mancherà Pio Esposito, l'attaccante di proprietà.

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

#Italia #Under21, sfida alla #Romania all'esordio dell'Europeo: sono tanti gli “italiani” tra i nostri avversari, giocano in #SerieA e in B Partecipa alla discussione

Europei U21, Italia-Romania: la probabile formazione di Nunziata; Dove vedere l'Italia Under 21 oggi in tv: contro la Romania comincia l'Europeo, tutto in chiaro; Diretta Europei Italia U21-Romania U21, live risultato e cronaca.

DIRETTA Europei Under 21, Italia-Romania: segui la cronaca LIVE - L'Italia di Nunziata affronta la Romania di Pancu nella prima giornata degli Europei Under 21.

LIVE Alle 21 Italia-Romania: Nunziata con Baldanzi alle spalle di Ambrosino e Gnonto - Nell'altra gara del girone A i padroni di casa sfidano la Spagna ...

Europei Under21, oggi Italia-Romania - La partita in diretta - Oggi, mercoledì 11 giugno, gli Azzurrini di Carmine Nunziata affrontano i pari età della Romania a Trnava, a circa 50 chilometri dalla capitale B ...