Italia l’annuncio di Gravina | l’ha detto sul prossimo ct della Nazionale

Le dichiarazioni di Gabriele Gravina ai microfoni sul nuovo ct dell’Italia rivelano un momento di grande incertezza e aspettative. Con le ultime sconfitte e il definitivo addio di Spalletti, il nostro calcio si appresta a un cambio di rotta. Le ultime partite hanno lasciato emergere un quadro complesso, ma sono anche il punto di partenza per una rinascita. Ora, il futuro della Nazionale dipende dalla scelta del prossimo allenatore, un passo fondamentale per tornare protagonista.

Le dichiarazioni di Gabriele Gravina ai microfoni sul nuovo ct dell’Italia: le ultime sul prossimo prescelto. Le ultime partite della nazionale italiana rivelano un quadro tutt’altro che armonico. Con la sconfitta per 3-0 subita all’Ullevaal Stadion in Norvegia, infatti, gli Azzurri arrivano al capolinea e questo si traduce nell’addio di Luciano Spalletti. L’ex campione d’Italia 2223, dopo una lunga conversazione con il presidente Gravina, fa i bagagli e dice addio alla nazionale. Un addio a lungo discusso ma condiviso da ambedue le parti. I retroscena di questo addio rivelano un divorzio consensuale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Italia, Gravina: "Momento difficile per stanchezza e infortuni. Acerbi? Non commento, c'è dispiacere" - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha affrontato le sfide attuali del calcio italiano, segnato da infortuni e stanchezza.

Non sarà Claudio Ranieri il prossimo allenatore della Nazionale italiana Dopo l’esonero di Luciano Spalletti e l’ultima partita della sua gestione, Gravina e la Figc speravano di aver convinto l’ex tecnico della Roma. Che ci ha pensato, ha riflettuto con att Partecipa alla discussione

Colpo di scena Italia! Claudio Ranieri ha rinunciato alla panchina della Nazionale: non sarà lui il prossimo ct. Cosa succederà ora? #azzurri #ranieri #figc #Gravina #calcioinpillole Partecipa alla discussione

Gravina in ansia: “C’è una cosa che vogliamo capire”; Italia, Gravina: Con Norvegia ko inaccettabile. Rilancio con Spalletti? Non posso dirlo; Chi sarà il prossimo ct della Nazionale? I nomi sul tavolo di Gravina: Mancini si ripropone, l'ipotesi De Rossi. E crescono le quote di Gattuso.

Italia, Gravina prende tempo: "Nessuna novità sul Ct, vogliamo usare i giorni che abbiamo a disposizione" - Continua a tenere banco la questione riguardante il prossimo commissario tecnico dell`Italia: dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, Gennaro Gattuso è in pole position.

Gravina sul nuovo ct: «Abbiamo alcuni giorni a disposizione e vogliamo usarli tutti» - L'Italia continua a essere senza allenatore e, per ammissione dello stesso presidente federale Gabriele Gravina, continuerà a esserlo ancora per qualche giorno.

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Gattuso in trattativa con la FIGC, in calo Pioli e Mancini - Dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri, l'Italia è alla ricerca di un nuovo CT: tutti i nomi in ballo, da Pioli a Mancini ...