Italia lancia dal balcone un bimbo di 4 anni | arriva lo sconto di pena

In un caso che ha scosso profondamente l’Italia, la tragica vicenda di Samuele, il bimbo di 4 anni lanciato dal balcone a Napoli, riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla pena. Dopo due anni di battaglie legali, la condanna di Mariano Cannio è stata ridotta da 18 a 12 anni in appello, lasciando aperti molti interrogativi sulla tutela dei più vulnerabili e sulla severità della giustizia.

La condanna di Mariano Cannio, l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del piccolo Samuele avvenuto il 27 settembre 2021 in via Foria a Napoli, è stata ridotta in Appello da 18 a 12 anni di carcere. La decisione è stata presa dai giudici della Terza Corte d'Assise del Tribunale di Napoli, presieduta da Vittorio Melito. Il tragico evento vide il bambino lanciato dal balcone di casa, un gesto che sconvolse l'intera comunità. In primo grado, Cannio era stato condannato a 18 anni, ma la pena è stata ridotta. La Corte ha confermato l'accusa di omicidio volontario, escludendo però l'aggravante della minorata difesa e concedendo le attenuanti generiche.

Samuele Gargiulo aveva solo 4 anni quando, il 27 settembre 2021, fu lanciato dal balcone della sua casa in via Foria. Oggi, la giustizia concede uno sconto di pena a Mariano Cannio, il domestico ritenuto responsabile del tragico gesto: da 18 a 12 anni di carcere.

