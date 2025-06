Italia Gravina prende tempo | Nessuna novità sul Ct vogliamo usare i giorni che abbiamo a disposizione

L’incertezza sul futuro della panchina azzurra continua a tenere banco. Italia Gravina, presidente della FIGC, preferisce prendersi il tempo necessario senza fretta di annunciare il nuovo commissario tecnico, lasciando spazio a discussioni e scommesse. Con Claudio Ranieri fuori dai giochi e Gennaro Gattuso ancora in corsa, il countdown verso la scelta definitiva si fa emozionante e ricco di suspense. La nazionale aspetta con ansia un nuovo leader che possa guidarla verso grandi traguardi.

Continua a tenere banco la questione riguardante il prossimo commissario tecnico dell`Italia: dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Comunque è veramente incredibile che col disastro tecnico e d'immagine combinato dal presidente @FIGC #Gravina c'è chi se la prende con #Ranieri... Partecipa alla discussione

