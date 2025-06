Italia contatti in corso con Gattuso per il ruolo di ct! Ma sullo sfondo c’è anche un altro nome Le ultimissime

L’Italia si prepara a rinnovare il suo "comandante" con incontri in corso con Gattuso per il ruolo di ct, ma dietro le quinte si fa spazio un altro nome intrigante. La corsa alla panchina azzurra si infiamma, e tutti gli occhi sono puntati sugli sviluppi più recenti. Restate con noi per scoprire chi potrebbe essere il prossimo protagonista della Nazionale italiana!

Italia, contatti in corso con Gattuso per il ruolo di commissario tecnico! Ma sullo sfondo c’è anche un altro nome: i dettagli La corsa alla panchina della Nazionale italiana è ufficialmente aperta. Dopo il successo per 2-0 contro la Moldavia, che ha segnato l’ultima apparizione di Luciano Spalletti alla guida degli Azzurri, la Federazione è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, contatti in corso con Gattuso per il ruolo di ct! Ma sullo sfondo c’è anche un altro nome. Le ultimissime

In questa notizia si parla di: italia - contatti - corso - gattuso

Sorpresa Demme, può tornare in Italia: contatti con un club campano - Clamoroso colpo di scena nel calciomercato: l'ex Napoli Diego Demme potrebbe tornare in Italia, questa volta con un club campano.

+++ Italia, contatti in corso: Gattuso vicinissimo +++ Vai su Facebook

+++ Italia, contatti in corso: Gattuso vicinissimo +++ Vai su X

Gattuso a un passo dall'Italia, contatti in corso con Gravina; ALLENATORE ITALIA: ORA L’OBBIETTIVO È GATTUSO; Gattuso sembra ormai inevitabile, l'incontro con Gravina, il Corsport dice che c'è ampia convergenza.

Gattuso a un passo dall'Italia, contatti in corso con Gravina Riporta msn.com: Ampia convergenza sull'ex allenatore di Napoli e Milan, caldeggiato anche da Buffon, campione del Mondo nel 2006 come lui ...