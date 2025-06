Italia ci siamo per Gattuso nuovo CT | i dettagli

Italia ai dettagli: Gattuso è ormai prossimo a diventare il nuovo ct della Nazionale, segnando una svolta epocale nel calcio azzurro. Dopo un casting intenso e ricco di colpi di scena, tutto sembra pronto per questa importante transizione. Con l’accordo quasi finalizzato, il nome di Gattuso emerge come la scelta definitiva per guidare l’Italia verso nuove sfide e successi. Siamo ormai alla vigilia di una nuova era.

Vicinissimo l’accordo con il tecnico, concluso il casting per il sostituto di Spalletti: siamo alla svolta A questo punto ci siamo. Gennaro Gattuso sarà, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo secondo, il prossimo ct della Nazionale. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il casting è durato un paio di giorni, dall’esonero di Spalletti passando per il no di Ranieri fino alla scelta di ‘Ringhio’. Il nome è venuto fuori con prepotenza ieri, con i contatti sempre più frequenti, la sapiente ‘intermediazione’ di Gigi Buffon che ha spinto molto. Oggi è stato il giorno decisivo in cui sostanzialmente si è chiuso il cerchio e Gattuso sta diventando in via ufficiosa il nuovo commissario tecnico dell’Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, ci siamo per Gattuso nuovo CT: i dettagli

