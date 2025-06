Italia-Bulgaria oggi Nations League volley 2025 | orario tv programma streaming

Inizia con entusiasmo la stagione della pallavolo maschile per l’Italia: oggi, mercoledì 11 giugno alle 17:00, i Campioni del Mondo affrontano la Bulgaria in un match imperdibile valido per la Nations League 2025. Dopo una serie di amichevoli positivi, gli azzurri cercano di confermare il loro valore in Quebec City, un palcoscenico che promette grande spettacolo e emozioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere su orario, tv, programma e streaming.

Oggi mercoledì 11 giugno (ore 17.00) si gioca Italia-Bulgaria, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. Gli azzurri faranno il loro debutto stagionale ufficiale dopo aver disputato quattro amichevoli in questo avvio di annata agonistica (tre successi contro Germania, Iran e Canada, una sconfitta contro l’Iran). I Campioni del Mondo affronteranno un avversario molto insidioso sul campo di Quebec City (Canada), località che ospita la prima tappa della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento su uomini di rango come il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Sani, i centrali Simone Anzani (capitano) e Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Bulgaria oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di volley e vuoi seguire la Nazionale di Ferdinando De Giorgi nell'esordio della Volleyball Nations League 2025 contro la Bulgaria, scopri dove vedere in TV, gli orari, il programma e le opzioni streaming.

#VolleyballNationsLeague Domani l'esordio degli azzurri in Volleyball Nations League in Canada Calendario della Pool 1 – Quebec City* Pool 1 (Quebec City, Canada) 11-15 giugno Mercoledì 11 giugno: ore 17:00 Bulgaria-Italia; ore 22.30 Argentina-Francia Partecipa alla discussione

DOMANI L'ESORDIO DEGLI AZZURRI IN VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE ? Giornata di vigilia per la l'Italia di Ferdinando De Giorgi che tra poco meno di 24 ore farà il proprio esordio al QCCentre Videotron di Quebec City contro la Bulgaria? ? C Partecipa alla discussione

