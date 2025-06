Istituto Tacca riparte il cantiere | Tutto pronto entro il 2026

L’istituto Tacca si prepara a rinascere: entro il 2026, un nuovo inizio per la scuola del marmo. Dopo mesi di attesa, i lavori sono ripresi, portando speranza e entusiasmo tra studenti e insegnanti. Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia, conferma che tutto è pronto per il ritorno: "Siamo sulla strada giusta". La ripresa del cantiere segna un importante passo avanti nel recupero di un patrimonio educativo e culturale fondamentale per la comunità.

Tacca, finalmente dopo mesi riprendono i lavori alla scuola del marmo. "Per l’anno scolastico 2026-2027 saremo pronti a rientrare - dice con soddisfazione Gianni Lorenzetti presidente della Provincia - proprio ieri sono stato a controllare e c’erano gli operai in cantiere". Riprendono i lavori per colmare la voragine lasciata dalla vecchia ditta appaltatrice, che aveva demolito metà della scuola e poi aveva lasciato di una voragine che con la pioggia si riempiva d’acqua e diventava una piscina, come tuonava l’opposizione. "Abbiamo rescisso il contratto in danno, li abbiamo mandati via con una richiesta di risarcimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Istituto Tacca, riparte il cantiere: "Tutto pronto entro il 2026"

