In un contesto di crescente tensione nel Mediterraneo, le recenti accuse di Israele mirano a umiliare l'equipaggio della Flotilla, sollevando interrogativi sulla risposta internazionale. Arnaud Le Gall, deputato della France Insoumise e esperto di relazioni internazionali, invita la Francia a non rimanere in silenzio e a alzare la voce contro queste azioni. È fondamentale che gli alleati europei si facciano sentire per difendere i principi di libertà e rispetto del diritto internazionale.

Arnaud Le Gall, deputato della France Insoumise (Lfi), è membro della commissione affari esteri del parlamento francese e specialista in relazioni internazionali. Risponde al manifesto mentre la sua collega di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Israele vuole umiliare l’equipaggio della Flotilla. La Francia alzi la voce»

Spaventoso e inaudito quello che è successo. Stanotte l’esercito israeliano ha fatto irruzione a bordo della Madleen, la nave della Ong Freedom Flotilla destinata a Gaza con a bordo Greta Thunberg, e ha rapito l’equipaggio. Non arrestato, rapito. Perché ques Partecipa alla discussione

Israele attacca la nave di aiuti per Gaza in acque internazionali, a bordo anche Greta Thunberg: arrestato l’equipaggio - Madleen, nave battente bandiera britannica appartenente alla Freedom Flotilla Coalition (FFC), è stata assaltata alle 2 di notte da unità dell'esercito ...

Israele sequestra la spedizione Flotilla, ora i rimpatri - Volevano rompere il blocco israeliano su Gaza, afflitta da una gravissima crisi umanitaria a causa della lunga guerra, ma sono stati intercettati dalla Marina militare dello Stato ebraico.