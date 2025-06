Israele torna a bombardare i civili in fila per ricevere gli aiuti umanitari Intanto Netanyahu annuncia di aver formulato una proposta di pace ad Hamas

La situazione nella Striscia di Gaza si fa sempre più drammatica, con bombardamenti che colpiscono civili in fila per gli aiuti umanitari e un’attesa di pace in bilico tra speranza e disperazione. Mentre Netanyahu annuncia una proposta di pace ad Hamas, i conflitti continuano a devastare vite innocenti, rinnovando il bisogno di attenzione globale e soluzioni concrete per fermare questa spirale di violenza. La domanda ora è: quali passi saranno compiuti per cambiare il corso di questa crisi?

Ancora bombe di Israele sui civili in fila per ricevere gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Passano i giorni e, purtroppo, continuano i quotidiani "incidenti", come spesso e volentieri li definisce l'esercito israeliano (Idf), l'ultimo dei quali – secondo quanto riferisce la Protezione Civile di Gaza all'agenzia di stampa Wafa – avrebbe causato la morte di 31 palestinesi e decine di feriti nei pressi del checkpoint di Netzarim, nella parte centrale dell'enclave palestinese. Un episodio grave, condannato dalla comunità internazionale, che ha spinto l'Idf ad annunciare l'avvio di un'indagine per accertare se le cose siano andate come raccontato da Wafa e per verificare eventuali responsabilità da parte dei militari di Tel Aviv.

