Israele Netanyahu | Recuperati corpi senza vita di due ostaggi

In un gesto di tristezza e determinazione, Israele annuncia il recupero dei corpi senza vita di due ostaggi nella Striscia di Gaza, tra cui Yair Yaakov e un altro ancora non identificato. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha espresso le sue condoglianze alle famiglie colpite da questa dolorosa perdita. Mentre l'operazione prosegue, il paese si stringe nel ricordo di chi ha perso la vita e in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Oltre a Yair Yaakov, le truppe israeliane hanno recuperato il corpo di un secondo ostaggio ucciso nella Striscia di Gaza. Lo ha rivelato il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il nome del secondo ostaggio non √® ancora stato reso pubblico e le forze armate non hanno ancora commentato l‚Äôoperazione.‚ÄĚInsieme a tutti i cittadini di Israele, mia moglie e io esprimiamo le nostre pi√Ļ sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari‚ÄĚ, ha affermato Netanyahu in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio e riportata dai media dello Stato ebraico. Le forze armate israeliane hanno confermato di aver recuperato questa mattina i corpi di due ostaggi israeliani uccisi a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Israele, Netanyahu: ‚ÄúRecuperati corpi senza vita di due ostaggi‚ÄĚ

