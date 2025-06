Isola dei Famosi tutti contro tutti e Adinolfi si rasa a zero Gentili | Non lo riconosco più

L’Isola dei Famosi torna con un episodio ricco di tensione e colpi di scena, dove i concorrenti si sfidano in un clima sempre più acceso. Tra eliminazioni sorprendenti e alleanze che si sgretolano, il reality condotto da Veronica Gentili si prepara a sorprendere ancora. La puntata dell’11 giugno promette emozioni forti, con un “tutti contro tutti” che mette a dura prova i naufraghi. Non manca di certo il caos, e ad altri si rasa a zero...

Sesta puntata per l' Isola dei Famosi, densa di avvenimenti proprio come quella della scorsa settimana. Il reality show condotto da Veronica Gentili accende i motori nella puntata dell'11 giugno e, del resto, è di oggi la notizia della chiusura anticipata, con doppio appuntamento settimanale. Doppia eliminazione: fuori Jasmin, che ha pagato per la sua frase infelice su Chiara Balistreri. E poi è un "tutti contro tutti", ma prima i naufraghi affrontano delle prove: per evitare la nomination e poter mangiare, Mirko Frezza si fa un tatuaggio, ma Mario Adinolfi si rasa a zero.

Isola dei Famosi 2025, le pagelle dell'11 giugno: Loredana Cannata teatrale (5), Mario Adinolfi "rasato a zero" (8) Riporta msn.com: Due eliminazioni (La prima è Jasmin Salvati), prove a sorpresa (come la nomination per tutti) e scontri diretti tra naufraghi.