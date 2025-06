Isola dei Famosi chiude in anticipo con il raddoppio delle puntate | ecco quando ci sarà la finale

L'Isola dei Famosi sorprende ancora: il celebre reality chiude in anticipo con il raddoppio delle puntate, anticipando la finale al 2 luglio per lasciare spazio a Temptation Island. Un cambio di programma che accende l’attesa tra i fan, desiderosi di scoprire chi conquisterà il titolo quest’anno. Ecco il nuovo calendario, che promette emozioni intense fino all’ultimo istante. Continua a leggere per tutti i dettagli e le novità !

