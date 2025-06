Isola dei Famosi 2025 torna su Canale 5 | diretta mercoledì 11 giugno Nomination ed eliminati

L’attesa è finita: torna l’Isola dei Famosi 2025, il celebre reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Questa sera, mercoledì 11 giugno, i naufraghi in Honduras affrontano nuove sfide mentre in studio Simona Ventura analizza ogni dettaglio. Nomination ed eliminazioni rendono questa puntata imperdibile: scopriamo insieme chi lascerà l’isola e chi continuerà la sua avventura! Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta.

Torna L'Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili torna in prima serata su Canale 5. Prosegue l'avventura dei naufraghi in Honduras coordinati dall'inviato Pierpaolo Pretelli, mentre in studio ritroveremo Simona Ventura nel ruolo di opinionista. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla puntata di stasera, mercoledì 11 giugno 2025. Isola dei Famosi 2025 stasera su Canale 5, la diretta della sesta puntata dell'11 giugno 2025: presentatore, inviato e opinionisti. Stasera, mercoledì 11 giugno 2025 dalle ore 21.36 va in onda la sesta puntata de L'Isola dei Famosi 2025 presentata quest'anno da Veronica Gentili.

Isola dei Famosi 2025, le anticipazioni di stasera mercoledì 11 giugno: chi è a rischio eliminazione - Stasera in tv, mercoledì 11 giugno, torna su Canale 5 L'Isola dei Famosi 2025.