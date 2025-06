Isola dei Famosi 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la sesta puntata

Se sei appassionato di reality e non vuoi perderti la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, in programma questa sera alle 21:30 su Canale 5, qui troverai tutte le informazioni su come seguire l’evento in streaming e diretta TV. Con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista, preparati a vivere un’altra serata ricca di colpi di scena e emozioni. Scopri subito dove guardarla!

. Questa sera, mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Veronica Gentili. Al suo fianco, nel ruolo inedito di opinionista, Simona Ventura, che dell’Isola è stata storica conduttrice e un anno anche naufraga. Inviato in Honduras il bel Pierpaolo Pretelli. Dove vedere L’Isola dei Famosi 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì eo mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Isola dei Famosi 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

In questa notizia si parla di: isola - famosi - streaming - diretta

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Fiorello e Biggio, nella loro solita diretta notturna, hanno coinvolto Pierpaolo Pretelli che è in Honduras come inviato dell'Isola dei famosi #isola #isoladeifamosi #PierpaoloPretelli #prelemi #Fiorello @pierpaolopretel @teampretelli @PierpaoloTeam Partecipa alla discussione

Gaffe in diretta all'Isola dei Famosi 2025: una ragazza del pubblico si addormenta - VIDEO https://gay.it/isola-dei-famosi-2025-ragazza-dorme-diretta… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Isola dei Famosi (11 giugno), anticipazioni: arriva Cruciani per salvare Adinolfi e una big verso l’eliminazione. Chi esce stasera; Niente Isola dei famosi stasera: perché, chi va in onda al suo posto e quando torna; L'Isola dei Famosi: Mercoledì 7 maggio - Puntata 1 Video.

L’Isola dei Famosi 2025: La sesta puntata in diretta questa sera con novità e rischi di eliminazione - Stasera su Canale 5, la sesta puntata de L’Isola dei Famosi vede in nomination Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese, mentre il programma affronta un preoccupante calo di ascolti.