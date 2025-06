Isola dei Famosi 2025 Mario Adinolfi si taglia barba e capelli Mirko Frezza tatuaggio in diretta | Video Mediaset

L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina al suo epilogo, e l’adrenalina è alle stelle! In un mix di sfide inaspettate e decisioni coraggiose, Mirko Frezza e Mario Adinolfi affrontano i loro momenti decisivi: tatuaggi, tagli di capelli e barba per conquistare la libertà dal limbo della nomination. La tensione sale, e il pubblico è pronto a scoprire chi riuscirà a salvarsi e a restare in gara. La finale promette emozioni da non perdere!

A L'Isola dei Famosi 2025 la finale si fa sempre più vicina ed è tempo di televoto flash. A tutti i naufraghi viene data la possibilità di mettersi in salvo. Tra questi ci sono anche Mirko Frezza e Mario Adinolfi che per liberarsi dalla nomination sono chiamati a farsi un tatuaggio e a tagliare a zero capelli e barba. Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi accetta di tagliare capelli e barba. Per liberarsi dalla nomination e mangiare la bistecca Mirko Frezza e Mario Adinolfi sono posti di fronte a una prova a L'Isola dei Famosi 2025: uno di loro dovrà farsi un tatuaggio e l'altro dovrà tagliare i capelli e la barba.

Isola dei Famosi, le parole di Mirko Frezza mandano su tutte le furie Teresanna Pugliese: “Sarò sessista, ma questa è una roba da donne”. Da FQmagazine.it Vai su Facebook

"Lavare le pentole è roba da donne!" Scoppia la polemica all’#IsolaDeiFamosi2025: Mirko Frezza infiamma la spiaggia (e i social) con una frase sessista. #MirkoFrezza #TeresannaPugliese Vai su X

L’isola dei famosi 2025: Mirko Frezza e Mario Adinolfi affrontano una prova decisiva per salvarsi Secondo ecodelcinema.com: Mario Adinolfi si fa rasare a zero, mentre Mirko Frezza opta per un tatuaggio, in una sfida decisiva a L’isola dei famosi 2025.