Isola dei Famosi 2025 la prova di Loredana Cannata e Cristina Plevani | Video Mediaset

L’Isola dei Famosi 2025 si appresta a vivere un momento di grande tensione con la prova di salvezza che potrebbe cambiare le sorti dei concorrenti. Veronica Gentili annuncia che tutti i naufraghi sono a rischio nomination, ma due di loro, Loredana Cannata e Cristina Plevani, hanno l’opportunità di salvarsi. Riusciranno a superare questa sfida decisiva? La suspense è alle stelle, e il futuro sull’isola è ancora tutto da scrivere.

Tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi 2025 sono a rischio nomination. A comunicarlo è Veronica Gentili all'inizio della sesta puntata, ma per i naufraghi c'è una possibilità di salvezza. Le prime chiamate ad un prova sono Loredana Cannata e Cristina Plevani. Loredana Cannata e Cristina Plevani, la prova per evitare la nomination a L'Isola dei Famosi 2025. A L'Isola dei Famosi 2025 è tempo di prove per i naufraghi. In vista della finale, la tensione è alle stelle e la padrona di casa Veronica Gentili comunica ai naufraghi che questa sera, dopo il verdetto del televoto, ci sarà un nuovo televoto flash che coinvolgerà tutti i naufraghi.

