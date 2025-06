Isola dei Famosi 2025 diretta sesta puntata | fuori Jasmin

L’Isola dei Famosi 2025 torna con la sua sesta puntata, una serata ricca di sorprese e tensioni! Su DavideMaggio.it seguiremo ogni istante in live minuto per minuto, mentre Veronica Gentili conduce dallo studio su Canale 5, affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, questa notte, il naufragio di Jasmin Salvati lascia tutti senza parole: cosa sarà successo? Scopriamolo insieme!

Nuovo appuntamento con l' Isola dei Famosi 2025 e su DavideMaggio.it si rinnova il live minuto per minuto per seguire e raccontare tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce la sesta puntata, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi nelle varie prove. Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese sono finite al televoto nell'ultima puntata e una di loro dovrà abbandonare il gioco. Ma non solo: è prevista una seconda eliminazione attraverso un televoto flash.