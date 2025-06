Isc Centro applausi per il concerto di fine anno

Un pubblico entusiasta ha riempito il PalaSpeca, regalando un caloroso applauso a una serata ricca di emozioni e talento. La varietà musicale, che ha spaziato dal tango di Piazzolla alla musica classica di Pachelbel, fino al rock degli Europe, ha dimostrato ancora una volta come la musica unisca e renda speciale ogni occasione. Un finale di anno scolastico indimenticabile per studenti, insegnanti e famiglie, che si sono lasciati coinvolgere dall’energia e dalla passione della maxi orchestra dei ragazzi della ‘Curzi’.

Dal tango di Astor Piazzolla alla classica di Pachelbel, passando per Gino Paoli e per il rock nostalgico degli Europe, è stato un concerto multiforme e applauditissimo quello proposto dalla maxi orchestra dei ragazzi della scuola 'Curzi' al PalaSpeca, tradizionale appuntamento per la fine dell'anno scolastico. Ai 65 musicisti del plesso si sono affiancati i cori delle altre classi, oltre che del personale docente e non docente e degli ex alunni, con quasi duecento elementi che hanno calcato il 'palco' della struttura rivierasca davanti a un folto pubblico e alla dirigente professoressa Melania Martellacci.

