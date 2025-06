Irregolare e con ordine di espulsione | fermato parcheggiatore abusivo alla stazione di Salerno

Durante un servizio di prevenzione nella stazione di Salerno, gli agenti della Squadra Volante hanno intercettato e fermato un parcheggiatore abusivo, extracomunitario e irregolare. L'intervento ha portato non solo alla sua identificazione e sanzione, ma anche al deferimento in stato di libertà , evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. La lotta contro questo fenomeno continua per tutelare cittadini e commercianti, e garantire un ambiente più sicuro e ordinato.

Ieri 10 giugno u.s. gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno fermato e deferito in stato di libertà un cittadino extracomunitario intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo in Piazza Vittorio Veneto a Salerno. In particolare, gli operanti hanno individuato l’uomo nei pressi della Stazione Ferroviaria intento a far effettuare manovra di parcheggio ad un utente della strada e, poiché sprovvisto di qualsiasi documento, lo hanno accompagnato in Ufficio per i rilievi dattiloscopici. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Irregolare e con ordine di espulsione: fermato parcheggiatore abusivo alla stazione di Salerno

In questa notizia si parla di: salerno - fermato - parcheggiatore - abusivo

Da Salerno a Genova in bus, fermato per un controllo: aveva 120 grammi di cocaina - Un viaggio da Salerno a Genova si trasforma in un'operazione di polizia: un uomo di 64 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 120 grammi di cocaina.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salerno: fermato e deferito parcheggiatore abusivo; Salerno, nonostante fosse stato espulso faceva il parcheggiatore abusivo; Salerno: tunisino irregolare scoperto a fare il parcheggiatore abusivo. Denunciato ed espulso dal Paese.

Parcheggiatore abusivo alla stazione di Salerno denunciato dalla polizia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Salerno, parcheggiatore abusivo violento arrestato dai poliziotti - È accaduto in via San Leonardo: l’uomo è stato fermato da una pattuglia delle Volanti in servizio di controllo del ...