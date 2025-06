Irpef seconda aliquota al 33% Come camba la busta paga | benefici fino a 627 euro l' anno per i contribuenti

L'Irpef con la seconda aliquota al 33% rappresenta una sfida cruciale per alleggerire le tasse sul ceto medio. Con benefici fino a 627 euro all’anno, questa misura mira a rendere più sostenibile il peso fiscale quotidiano. Tuttavia, il vero traguardo è garantire risorse sufficienti senza compromettere i servizi pubblici. Il percorso è stretto, ma l’obiettivo politico di un fisco più equo può diventare realtà con decisioni mirate e coraggiose.

