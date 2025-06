Ipotesi di reato gravissime tutelare i cittadini e i dipendenti che operano in modo corretto

integrità. È fondamentale agire con decisione per garantire trasparenza e tutela, riconoscendo il valore di chi opera correttamente. Solo così potremo ricostruire fiducia e assicurare un sistema sanitario giusto e efficiente.

«Avevo già chiesto, in Senato, il commissariamento dell'Ausl. Ritengo ora che, da parte della Regione, sia un passo doveroso per fare chiarezza, per consentire agli indagati di difendersi nel migliore dei modi, per tutelare le centinaia di dipendenti che lavorano ogni giorno con impegno e.

