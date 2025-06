Inzaghi quant'è difficile il mercato in Arabia | da Barella e Bastoni a Theo Hernandez tutti i no all'Al-Hilal

Il mercato in Arabia si rivela un vero labirinto di sfide, con numerosi ostacoli e rifiuti, tra cui i diversi no ricevuti da Barella, Bastoni e Theo Hernandez all'Al Hilal. Tuttavia, Simone Inzaghi è determinato a portare la sua esperienza nel team saudita, affrontando le difficoltà con tenacia e passione, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera internazionale, dimostrando che la volontà può superare ogni limite.

Simone Inzaghi ha deciso di sposare la causa dell`Al-Hilal, una delle quattro squadre sotto l`egida del ricchissimo PIF in Arabia. Uno stipendio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In Arabia Saudita sono convinti: il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal (20 milioni a stagione) - In Arabia Saudita sono convinti che il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal, ricevendo 20 milioni di euro a stagione.

Inzaghi, quant'è difficile il mercato in Arabia: da Barella e Bastoni a Theo Hernandez, tutti i no all'Al-Hilal - Hilal, una delle quattro squadre sotto l`egida del ricchissimo PIF in Arabia.

Massimo Mauro: “Inzaghi, dall’Arabia una tentazione a cui era difficile resistere” - In Italia, con la fregola di dover vincere sempre e per forza, restare anni con lo stesso allenatore come accaduto con Wenger all’Arsenal o con Ferguson al Manchester United è quasi impossibile.

