Inzaghi-Palermo è fatta | ora tocca al mercato c' è la difesa da rinnovare

Inzaghi e Palermo sono pronti a fare sul serio, con l’attenzione puntata sul mercato per rinforzare la difesa e rilanciare le ambizioni. Dopo le 232 presenze segnate, ora tocca alle nuove acquisizioni consolidare il progetto. Ma le sorprese non finiscono: il Bari aspetta una risposta da Nesta, mentre altre panchine sono ancora in attesa di sistemazione. Il calcio italiano si anima di sfide e strategie, pronti a scoprire cosa riserverà il nuovo giorno.

L’annuncio è atteso domani: ora i rinforzi. Restano da sistemare altre 10 panchine: il Bari aspetta oggi una risposta da Nesta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi-Palermo, è fatta: ora tocca al mercato, c'è la difesa da rinnovare

Pisa, il futuro di Filippo Inzaghi è tutto da scrivere: sullo sfondo c'è il Palermo - Pisa, il futuro di Filippo Inzaghi è tutto da scrivere, con il Palermo a fare da sfondo. Inzaghi ha coltivato una dote rara nel calcio: la programmazione.

CORSPORT: PALERMO, ENIGMA CENTROCAMPO Di Redazione Forzapalermo.it L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra su uno dei temi più delicati che Filippo Inzaghi dovrà affrontare: il centrocampo del Palermo. Dei sei centrocampisti utili Partecipa alla discussione

GDS: PALERMO, VASIC "CHIAMA IL PADOVA, AUDERO VUOLE TORNARE Di Redazione Forzapalermo.it Il Palermo inizia a definire le prime mosse di mercato, sia in entrata che in uscita. In attesa dell’ormai imminente firma di Filippo Inzaghi, il club rosaner Partecipa alla discussione

