Investito alla rotonda grande spavento per un giovane ciclista

Un pomeriggio di paura a Castello Brianza, dove un giovane ciclista di appena 18 anni è stato coinvolto in un grave incidente alla rotonda grande. Sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto con un'auto in transito lungo via Lecco, la scena ha suscitato immediata preoccupazione tra i passanti. La chiamata ai soccorsi è stata rapida, ma ci si interroga ancora sulle cause di questo spaventoso episodio. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione e sulle eventuali responsabilità.

Paura a Castello Brianza nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno. Un ciclista è stato investito da un mezzo in transito lungo via Lecco, sulla SP51. Vittima un ragazzo giovanissimo, 18 anni, sbalzato sull'asfalto in prossimità di una rotonda dopo l'impatto con il veicolo. Immediata la chiamata.

