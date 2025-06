Investito alla rotonda grande spavento per un giovane ciclista

Un pomeriggio di paura a Castello Brianza, dove un giovane ciclista di appena 18 anni è stato investito in modo improvviso lungo via Lecco, vicino alla rotatoria. L’incidente, avvenuto mercoledì 11 giugno sulla SP51, ha scosso la comunità locale, e immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso. La vicenda ha riportato alla luce l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza per tutti gli utenti della strada, siano essi pedoni, ciclisti o automobilisti.

