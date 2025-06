Intitolazione a Secchi | una mozione

L'intitolazione di una scuola rappresenta sempre un gesto simbolico e carico di significato, capace di suscitare emozioni e discussioni profonde. La recente decisione dei Consigli d’Istituto dell’Agrario ’Zanelli’ e del ’Secchi’, di rimuovere il nome di Angelo Secchi dalla nuova istituzione, ha acceso un vivace dibattito tra politici, istituzioni e cittadini. Un episodio che mette in luce come le scelte simboliche possano diventare veri e propri focus di riflessione sulla storia e l’identità della nostra città .

Non finisce di suscitare polemiche, nel mondo politico, istituzionale e culturale della cittĂ , la decisione presa dai Consigli d’Istituto dell’Agrario ’Zanelli’ e di quello per geometri ’Secchi’, nella seduta del 6 giugno, di strettissima misura (10 voti contro 9) di togliere dalla titolazione della nuova scuola, nata dall’accorpamento delle due sopra citate, il nome di Angelo Secchi. Un pronunciamento che ha destato parecchie perplessitĂ e che ha spinto la ’Lista Civica per Reggio Emilia’ a presentare una mozione in consiglio comunale per impegnare il sindaco Massari e la sua giunta "a intervenire con urgenza e con ogni necessario strumento ed iniziativa per sollecitare un intervento della Provincia di Reggio", competente per gli istituti superiori e "l’Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio", affinchĂ© sia mantenuta nel nuovo ed accorpato istituto superiore la intitolazione ad Angelo Secchi accanto a quella di Antonio Zanelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it