intitolata una caserma a silvio novembre braccio destro di ambrosoli

È un onore annunciare che, a Milano, una caserma della Guardia di Finanza è stata ufficialmente intitolata a Silvio Novembre, investigatore e uomo delle istituzioni. La cerimonia, svoltasi nella colma emozione, ha reso omaggio a un protagonista delle lotte contro il malaffare e alla memoria di chi ha dedicato la vita alla legalità. Questa iniziativa rinnova il nostro impegno nel preservare i valori e la memoria di chi ha fatto la storia della giustizia italiana.

Milano, 11 giugno 2025 – Una cerimonia per intitolare una caserma della Guardia di Finanza a Silvio Novembre, investigatore e uomo delle istituzioni, si è tenuta questa mattina a Milano alla presenza dei suoi familiari e delle autorità civili e militari. A ricordare la figura del finanziere che fu protagonista con l'avvocato Giorgio Ambrosoli delle indagini sulla Banca Privata Italiana di Michele Sindona una vicenda che segnò profondamente la storia del nostro Paese, sono stati il generale Fabrizio Carrarini, e il generale Andrea Fiducia, Comandante Provinciale di Milano. Anche il sindaco Giuseppe Sala è intervenuto per rimarcare l'importanza del “Maresciallo Novembre”, così era chiamato da tutti, come testimone della cultura della legalità per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it