Intitolata rotonda a Emanuela Loi Morì nella strage di via d’Amelio | Lucca non dimentica il suo valore

a entrare in polizia in Italia e rappresenta ancora oggi un esempio di coraggio e dedizione. La nuova rotatoria a Lucca, intitolata a Emanuela Loi, non è solo un segno di rispetto, ma un monito a non dimenticare i valori di legalità e sacrificio che lei incarnava. Un gesto che rende viva la memoria di una giovane donna che ha dato tutto per la giustizia, affinché il suo esempio possa ispirare le future generazioni.

Da ieri, a Lucca, c’è un luogo che porta il nome di Emanuela Loi, la giovane poliziotta che il 19 luglio 1992 morì tragicamente nella strage di via D’Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri agenti della scorta. La rotatoria situata tra via Sarzanese e via Sandro Pertini, attraversata ogni giorno da centinaia di persone, si fa quindi memoria viva e tangibile del suo sacrificio. Emanuela aveva solo 24 anni. Era tra le prime donne in Italia ad essere assegnate al servizio scorte, in un’epoca in cui indossare la divisa significava affrontare una sfida doppia: essere donna e servire lo Stato in prima linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intitolata rotonda a Emanuela Loi. Morì nella strage di via d’Amelio: "Lucca non dimentica il suo valore"

