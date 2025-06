Intitolata a Silvio Novembre la caserma della guardia di finanza

Un momento di grande emozione e rispetto per la tradizione militare italiana: a Milano, la caserma di via Oglio 8 è stata ufficialmente intitolata al sottotenente Silvio Novembre, eroe della Guardia di Finanza. Un tributo che rinnova il valore del suo sacrificio e rafforza il senso di appartenenza e orgoglio di tutto il corpo. La cerimonia, alla presenza delle autorità e dei familiari, ha riscosso grande partecipazione e commozione, sottolineando l'importanza di ricordare chi ha dato tutto per la patria.

L’11 giugno 2025 si è tenuta a Milano la cerimonia di intitolazione della caserma di via Oglio 8, sede del gruppo e dei nuclei operativi della guardia di finanza, al sottotenente Silvio Novembre (morto nel 2019). Presenti Sala e Invernizzi L’evento si è svolto alla presenza del comandante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Intitolata a Silvio Novembre la caserma della guardia di finanza

In questa notizia si parla di: silvio - novembre - caserma - guardia

#evento Mercoledì 11/06/2025, ore 10.00, in via Oglio 8, cerimonia d’intitolazione caserma della Guardia di Finanza “Sottotenente Silvio Novembre” #polizialocalemilano #InfoTraffic #zona4milano #TrafficAlert #ComuneMilano Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Intitolata a Silvio Novembre la caserma della guardia di finanza; GdF Milano, intitolata al Maresciallo Novembre la caserma di via Oglio; Una caserma intitolata al maresciallo Novembre, sempre a fianco dell'avvocato Giorgio Ambrosoli.

La Guardia di Finanza ricorda Silvio Novembre “Abnegazione e sacrificio, un esempio” fotogallery - E’ stato intitolato a Silvio Novembre – Sottotenente della Guardia di Finanza originario ...