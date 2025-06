Intervista a Polacco | Una monorotaia veloce e parcheggi nel porto | così il centro rinasce

Il rilancio turistico delle Marche si presenta promettente, grazie a innovazioni come la monorotaia veloce e i parcheggi nel porto di Cos236, che stanno ridisegnando il centro. In un’intervista esclusiva, il Professore Giacomo Giampieri e il Direttore Generale Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, analizzano le previsioni per una stagione balneare che si preannuncia da record, se il meteo sarà clemente. È il momento di scoprire come queste novità stiano trasformando il territorio e attirando sempre più visitatori.

di Giacomo Giampieri Professore Massimiliano Polacco, direttore generale Confcommercio Marche: quali sono le previsioni per la stagione turistico-balneare che, di fatto, è ormai entrata nel vivo? "Se il meteo sarà clemente, prevediamo un'estate potenzialmente da tutto esaurito. Tanto la Riviera del Conero, quanto le Marche rappresentano destinazioni ben riconoscibili, con la loro identità , molto apprezzate dai turisti che arrivano dal Nord Italia, ma stiamo riscontrando presenze e prenotazioni anche dalle regioni del Centro del Paese. Ovvero dall'Umbria, dalla Toscana e dal Lazio. L'auspicio è che possa crescere anche il flusso degli stranieri, che è arrivato fino al 14 per cento.

