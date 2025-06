Inter Zalewski Caso Lewandowski nessuna voce in capitolo

Domenica sera, il calcio polacco è stato scosso dallo scandalo della revoca della fascia di capitano a Robert Lewandowski, il simbolo e miglior marcatore di sempre della nazionale. La decisione ha scatenato un acceso confronto tra il bomber del Barcellona e le istituzioni sportive, lasciando il paese in fermento. In questo scenario turbolento, si apre una riflessione su chi detenga realmente il controllo nel mondo del calcio nazionale e internazionale.

Dalla sera di domenica, il tema centrale del calcio polacco è stato lo scandalo per la revoca della fascia di capitano della nazionale a Robert Lewandowski. A seguito di questa decisione, il bomber del Barcellona – miglior marcatore di sempre nella storia della nazionale – si è apertamente scontrato con

