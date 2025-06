Inter verso gli USA | con Chivu c’è il nuovo staff Dirigenza a metà!

L’Inter si prepara a volare verso gli Stati Uniti, segnando l’inizio di un entusiasmante capitolo della stagione 2024/2025. Alle 11.00 di questa mattina, il team nerazzurro ha lasciato Milano Malpensa, accompagnato dal nuovo staff di Cristian Chivu e dalla dirigenza appena rinnovata. Un viaggio carico di speranze e sfide, che aprirà le porte a nuove opportunità e grandi emozioni… Continua a seguire questa avventura!

