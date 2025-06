Inter Sucic e Luis Henrique subito titolari in Usa | Chivu prepara una squadra giovane

Il tecnico punta sui nuovi per la prima col Monterrey. Calha salterà l’esordio e libera un posto per il croato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Sucic e Luis Henrique subito titolari in Usa: Chivu prepara una squadra giovane

inter - sucic - luis - henrique

Inter, Pedullà: “Sucic Ok. Henrique? L’OM deve vendere” - Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per SportItalia, fa luce sulla strategia dell'Inter nel calciomercato.

GdS - L’#Inter inizia a mettere nel mirino il match con il Monterrey, la prima gara del Mondiale per club: in campo dovrebbero andare subito #Sucic e Luis #Henrique, i due nuovi arrivati dal mercato, una ventata di aria fresca e gioventù. Partecipa alla discussione

#Inter (4-2-3-1): Filip Stankovic; Luis Henrique, Vanheusden, Palacios, Franco Carboni; Sucic, Aleksandar Stankovic; Valentin Carboni, Sebastiano Esposito, Buchanan; Pio Esposito. All. Chivu #21 Partecipa alla discussione

VIDEO / Altro giocatore, altra canzone. Inter Media House presenta Luis Henrique - L'Inter ha deciso di presentare i nuovi arrivi impiegando delle canzoni a loro dedicate e che raccontano le loro caratteristiche e origini ...