Inter pericolo Mastantuono al Mondiale per Club | in Argentina sono sicuri fissato un obiettivo

Allo scenario del Mondiale per Club in Argentina, l’Inter si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro il River Plate e il suo giovane prodigio, Franco Mastantuono. Questo talentuoso diciassettenne argentino, già nel mirino del Real Madrid, rappresenta un vero e proprio pericolo per i nerazzurri. Con un obiettivo chiaro e una determinazione ferrea, i milanesi sono pronti a sfidare questa giovane stella e raggiungere il risultato sperato.

Inter, tutto quello che c’è da sapere sul talento Franco Mastantuono in vista della sfida contro il River Plate al Mondiale per Club. Al Mondiale per Club, tra le grandi potenze del calcio globale, l’ Inter dovrà fare i conti con un pericolo che ha il volto di un diciassettenne argentino: Franco Mastantuono. Il talento del River Plate, già promesso sposo del Real Madrid, è il nome che fa battere il cuore di tutta l’ Argentina. Secondo Olé, ogni sua giocata viene vissuta come un evento nazionale: la stampa lo celebra come “il pibe da 45 milioni”, il nuovo gioiello generazionale del calcio sudamericano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, pericolo Mastantuono al Mondiale per Club: in Argentina sono sicuri, fissato un obiettivo

In questa notizia si parla di: mondiale - club - mastantuono - inter

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Se ne parla anche su altri siti

Mastantuono vuole solo il Real Madrid: sarà a disposizione di Xabi Alonso già per il Mondiale per Club?; UFFICIALE – River Plate, i convocati per il Mondiale per Club: c’è Mastantuono; Mercato, colpo grosso del Real Madrid: preso Mastantuono dal River Plate, ma dopo il Mondiale per Club.

River Plate, Mastantuono contro l’Inter? Svelati i convocati per il Mondiale per Club! - Il River Plate, avversario dell'Inter al Mondiale per Club nelle prossime settimane, ha diramato la lista dei calciatori convocati.