Inter per Chivu subito un colpo da 90 | strappato ad un’altra big

L'Inter accelera sul mercato e centra un colpo da 90: Chivu, strappato a una big, arriva subito per rinforzare la rosa in vista del Mondiale per Club. Marotta e Ausilio sono scatenati, pronti a sorprendere ancora. Dopo le prime acquisizioni utili già al torneo mondiale, i nerazzurri puntano a consolidare la squadra con investimenti mirati. La campagna estiva si preannuncia infuocata: l’obiettivo è portare a casa il trofeo e scrivere un’altra pagina di successo.

Marotta ed Ausilio sono scatenati sul mercato: dopo i primi due acquisti già utilizzabili al Mondiale, ecco il colpo da 90 (Ansa Foto) – SerieAnews L'Inter è in volo, destinazione Stati Uniti. La lunghissima e logorante stagione per i nerazzurri non è finita certo con la finale di Champions League. C'è ancora il Mondiale per Club da disputare e da onorare, preferibilmente provando a disputare una buona competizione ed arrivare il più in fondo possibile. I nerazzurri, così mitigherebbero la delusione per il finale di stagione, con scudetto e Champions League sfuggite dalle mani proprio sul più bello, trasformando l'annata da potenzialmente stellare ad estremamente deludente.

inter - colpo - chivu - subito

L’Inter stringe per Luis Henrique: ma c’è anche un altro colpo in canna | CM.IT - L'Inter accelera per Luis Henrique, ma c'è anche un altro affare in vista. Il club nerazzurro punta a chiudere prima del Mondiale per Club l'arrivo del jolly brasiliano del Marsiglia.

GDS - Oggi contatto con il Parma per vedere se ci sono le condizioni per chiudere subito l'affare Bonny, valutato 25 milioni. - La valutazione di Giovanni Leoni è di 20 milioni di euro. L'Inter intende provarci per l'italiano, nell'ottica di effettuare un colpo in prospe Partecipa alla discussione

loredana chivu Partecipa alla discussione

