Inter partita per gli USA | ci sono Sebastiano e Pio Esposito Carboni e Sucic Non Lautaro e Thuram | come mai

L'Inter è partita alla volta degli Stati Uniti per il Mondiale per Club 2025, portando con sé un roster ricco di talento. Tra i protagonisti ci sono Sebastiano e Pio Esposito, Carboni e Sucic, mentre Lautaro e Thuram restano in Italia. La scelta di non includere Lautaro e Thuram potrebbe essere legata a strategie di preparazione o infortuni, ma il team si presenta comunque competitivo e pronto a scrivere una nuova pagina di storia.

L`Inter è partita per gli Stati Uniti, dove avrà luogo il Mondiale per Club 2025: insieme al neo tecnico Cristian Chivu e al suo staff ci sono. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

? FIFA CLUB WORLD CUP 2025: Inter e Juve! ? | Mediaset - Ogni Giorno la Partita Migliore - Il countdown è ufficialmente iniziato per il FIFA Club World Cup 2025! Nella notte del 15 giugno, l'Hard Rock Stadium di Miami accoglierà la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, segnando l'inizio di un evento globale.

Sebastiano #Esposito sarà al mondiale per club con #Inter. Il fratello #Pio è infortunato e forse potrà scendere in campo dopo le prime 3 partite. Partecipa alla discussione

