Inter parte con delle assenze! Lautaro Martinez un programma – Sky

L’Inter ha preso il volo verso gli Stati Uniti, prontissima a sfidare il mondo nel Mondiale per Club. Tuttavia, tra le notevoli assenze spicca quella di Lautaro Martinez, il capitano e cuore pulsante della squadra. La sua volontà di recuperare al meglio dalle fatiche della stagione testimonia la determinazione del club di affrontare questa importante competizione. Riusciranno i nerazzurri a compensare questa assenza e a conquistare il titolo? Solo il campo saprà rispondere.

L'Inter è partita nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, per il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti: tra gli assenti Lautaro Martinez, che punta a recuperare al meglio dalle fatiche della stagione. IL PUNTO – L'Inter si è recata negli Stati Uniti, dove disputerà il Mondiale per Club, senza il suo capitano Lautaro Martinez. Il calciatore nerazzurro, che raggiungerà i compagni in un momento successivo, ha fatto parte della spedizione dell'Argentina per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Dopo gli impegni con la Nazionale, il Toro è pronto a tornare a guidare la compagine meneghina verso nuovi traguardi.

In questa notizia si parla di: inter - lautaro - martinez - assenze

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

