Inter oggi volo negli USA | la lista completa tra giocatori e dirigenti – CdS

Oggi parte la missione dell'Inter negli USA. Il volo è previsto per le ore 11 e arrivo nel pomeriggio italiano. L'esordio tra una settimana contro il Monterrey. Ecco l'intero programma tra la lista completa dei giocatori che partiranno oggi, compresi anche i dirigenti. Poi la sede del ritiro. PROGRAMMA – Il programma è pronto: l'Inter alle 11 salperĂ da Milano per dirigersi verso gli Stati Uniti. Oggi parte ufficialmente la missione Mondiale per Club. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu che dovrebbe avere come vice un altro ex interista come Aleksandar Kolarov, andranno negli States con l'obiettivo dichiarato di puntare al massimo e ad arrivare fino in fondo, come dichiarato dallo stesso Beppe Marotta e dall'allenatore rumeno.