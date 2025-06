Inter negli Stati Uniti quante similitudini con il Triplete | la scelta di Chivu sulle orme di Mourinho!

L’Inter di Cristian Chivu in partenza per Los Angeles richiama alla mente il glorioso triplete del 2009, un’impresa epica sotto la guida di Mourinho. La somiglianza tra le due avventure è palpabile: obiettivi ambiziosi, una squadra unita e una sfida che pare scritta nel destino. Se nel passato l’Inter ha scritto pagine leggendarie, anche questa volta il cammino si prospetta ricco di emozioni e successi. Ma quanto può ripetersi la magia?

Inter, tutte le similutudini nel viaggio negli Stati Uniti dei nerazzurri di Cristian Chivu con la squadra di José Mourinho nel 2009. Sembra un film già visto, ma questa volta con un protagonista diverso. L’ Inter di Cristian Chivu è partita oggi per Los Angeles con l’obiettivo di affrontare il Mondiale per Club, e le suggestioni con il passato si intrecciano in modo quasi cinematografico. Era l’estate del 2009 quando l’Inter di José Mourinho atterrava a Beverly Hills, alloggiando nello stesso hotel e allenandosi sui campi della UCLA. Allora, Cristian Chivu era uno dei pilastri della difesa nerazzurra che, pochi mesi dopo, avrebbe conquistato il Triplete. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter negli Stati Uniti, quante similitudini con il Triplete: la scelta di Chivu sulle orme di Mourinho!

? #Inter - I nerazzurri del nuovo tecnico #Chivu partono per la spedizione Mondiale: con la squadra #Sucic, mentre l’altro neo acquisto #LuisHenrique e i nazionali stranieri raggiungeranno il gruppo direttamente negli Stati Uniti. Presenti anche Pio #Esposit Partecipa alla discussione

Anche Sebastiano #Esposito si giocherà le sue carte negli Stati Uniti per rimanere all’#Inter. Con il contratto in scadenza 2026 potrebbe diventare la quinta punta della rosa di #Chivu. Con lui Lautaro, Thuram, Taremi e uno tra #Hojlund e #Bonny @tut Partecipa alla discussione

